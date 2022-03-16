Канцлер Германии выступил против бесполетной зоны над Украиной

Он отметил, что она означала бы вероятность военного противостояния НАТО с Россией, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против бесполетной зоны над Украиной, отметив, что она означала бы вероятность военного противостояния НАТО с Россией, а этого никто не хочет.

Шольц заявил об этом на форуме, организованном газетой Die Welt.

“Мы не будем устанавливать бесполетные зоны над Украиной. Это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолетами”, – приводит издание слова главы германского правительства.

“С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими союзниками мы едины во мнении, военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно. Никто не может этого хотеть”, – сказал он.