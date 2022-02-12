Байден и Путин провели телефонный разговор

Президент в ходе разговора высказал беспокойство в отношении американцев, которые все еще находятся в Украине, и выразил готовность к продолжению дипломатического решения кризиса, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сегодняшний телефонный разговор президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путином, продлившийся чуть больше часа, был профессиональным и прошел в довольно дружеском духе, хотя никаких принципиальных изменений в динамике ситуации вокруг Украины так и не произошло. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил об этом журналистам в субботу днем по завершении разговора двух президентов.

По словам источника, Джо Байден в беседе с Путиным «вынес на обсуждение идеи, реализация которых отвечает нашим интересам и интересам наших союзников и которые укрепят европейскую безопасность». Кроме того, как заявил собеседник, это помогло бы развеять некоторые опасения, о которых недавно заявляли в Москве.

Впрочем, администрации на данный момент пока неясно, «заинтересована ли Россия в достижении своей цели дипломатическим путем, а не применением силы».

«Мы по-прежнему привержены сохранению перспективы деэскалации с помощью дипломатии. Президент очень прямо сказал президенту Путину о нашем беспокойстве в отношении безопасности американцев, все еще находящихся в Украине, – подчеркнул источник. – Что бы Россия ни решила, по нашей оценке, ее усилия по улучшению своего стратегического положения уже терпят неудачу. И это только усугубится, если они решат начать военные действия».

Два президента договорились, что их команды продолжат в ближайшие дни совместную работу над разрешением кризиса. Впрочем, как предупредил собеседник, Москва «в любом случае может решиться на военные действия», и если это произойдет, то «ущерб, нанесенный Украине, европейской безопасности и России, будет огромным».

«Мы также очень четко заявили, что мы решительно предпочитаем не вести публичные переговоры, потому что мы не считаем, что это лучший способ найти путь к деэскалации», – заявил представитель администрации, отказавшись вдаваться в подробности разговора двух президентов.

Однако, по словам собеседника, беседа прошла в дружеском духе. Вашингтон по-прежнему заинтересован в поиске «способа решения проблем и поиска решений, которые отвечают нашим интересам, интересам наших партнеров и союзников и которые могут быть адресованы в отношении части опасений, высказанных Россией».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление Джейка Салливана, советника президента по национальной безопасности, о вероятности российского вторжения в Украину в ближайшие дни, собеседник подчеркнул, что оценки администрации основаны не на публичных заявлениях Кремля, а на том, что американцы «собственными глазами видят на местах».

Речь, по словам источника, идет о «продолжающемся наращивании позиций России на границе с Украиной, а также на отсутствии значимых доказательств эскалации или действительного интереса к деэскалации».

«Таким образом, мы чувствуем, что тенденция, которую мы наблюдаем и о которой говорим уже много недель, продолжается. Я думаю, что президент Байден и другие официальные лица ясно дали понять, что, если Россия продолжит идти по пути эскалации, Соединенные Штаты продолжат увеличивать нашу поддержку Украине, чтобы она могла защитить себя, и этот подход не изменился», – подчеркнул высокопоставленный представитель Белого дома.