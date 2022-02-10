Вооруженные силы Украины начали оборонительные учения «Метель-2022»

Министерство обороны Румынии также сообщило, что американские военные подразделения прибыли в страну 9 февраля, пишет VOA.

Вооруженные силы Украины начали командно-штабные учения «Метель-2022» сразу в нескольких регионах страны. Учения являются плановым мероприятием в рамках общей интенсивной программы подготовки войск.



«Метель-2022» проходит одновременно с масштабными военными учениями России и Беларуси, которые продлятся до 20 февраля. Существуют опасения, что эти учения, проходящие на белорусской территории, могут быть использованы для вторжения в Украину.



Россия также проводит учения в приграничной с Украиной Ростовской области. В 2021 году российская армия провела в общей сложности 70 командно-штабных учений.



Как сообщило издание Correspondent.net, командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что войска «будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности, и асимметричные действия», близкие по характеру к «стандартам, принятым в странах-членах НАТО».



Тем временем министерство обороны Румынии сообщило, что американские подразделения прибыли в страну в среду, 9 февраля. Целью переброски войск стала укрепление обороны восточного фланга НАТО и стратегическое сдерживание на фоне неопределенност с российско-украинским кризисом.



Соединенные Штаты направляют почти 3 тыс. военнослужащих в Польшу и Румынию для укрепления обороноспособности стран Восточной Европы. В частности, в Румынию отправлена бригада «Страйкер», которая укомплектована солдатами, проходящими службу в германском Фильзеке.





В румынском военном ведомстве заявили, что одно из подразделений, прибывших в Румынию – это военная часть Task Force Cougar. Она должна быть направлена через всю страну к военно-воздушной базе НАТО «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца. Американские военные используют эту базу, расположенную недалеко от побережья Черного моря, с 1999 года.



Бригада «Страйкер» будет развернута в дополнение к 900 американским военнослужащим, уже находящимся в Румынии – как в рамках присутствия НАТО в стране, так и согласно двусторонним соглашениям между Вашингтоном и Бухарестом.



Франция также предложила возглавить будущую миссию НАТО в Румынии, в которой могут принять участие около тысячи военнослужащих из разных стран. Решение может быть принято на ближайшей встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в середине февраля.