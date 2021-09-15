Гэвин Ньюсом останется губернатором Калифорнии

Почти 70 процентов избирателей проголосовали против отзыва демократа на прошедшем в штате референдуме, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Избиратели Калифорнии высказались против отзыва губернатора-демократа Гэвина Ньюсома.

Согласно данным, опубликованным вскоре после закрытия избирательных участков во вторник вечером, почти 70 процентов избирателей проголосовали против досрочного прекращения полномочий Ньюсома, и лишь чуть больше 30 процентов поддержали эту инициативу.

По оценкам Associated Press, CNN и NBC News, попытка отзыва губернатора провалилась.

Выступая перед журналистами в ночь на среду после появления первых результатов Ньюсом сказал, что он благодарен миллионам калифорницев, которые воспользовались своим правом голоса.

Процедура отзыва была инициирована республиканцами, возмущенными строгими мерами, которые Ньюсом принял в связи с пандемией COVID-19, включая закрытие школ и ограничения на работу малого бизнеса, в том числе баров и ресторанов.

Организаторы собрали достаточно подписей зарегистрированных избирателей, чтобы вопрос об отзыве был включен в бюллетень.