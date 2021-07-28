В Сан-Франциско стоимость аренды жилья остается самой высокой в стране

Несмотря на то, что пандемия обрушила рынок аренды недвижимости, Сан-Франциско остается лидером стоимости аренды жилья, догоняет его Нью-Йорк.

По данным сайта Zumper, занимающегося недвижимостью, в июле места среди самых дорогих городов США с точки зрения стоимости аренды жилья распределились следующим образом – средняя месячная стоимость аренды квартиры с одной спальней стоит:1 место, Сан-Франциско – $2 720, 2 место, в Нью-Йорке – $2 680,3 место, в Бостоне – $ 2 300, 4 место, Сан-Хосе – $2 170.

По данным Zumper, шесть городов Калифорнии входят в десятку самых дорогих для жизни – помимо Сан-Франциско и Сан-Хосе это также Окленд, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Санта-Ана. А из 21 города в Бэй Эрии только в Конкорде средняя арендная плата за квартиру с одной спальней выросла по сравнению с прошлым годом.

В отчете говорится, что в крупных городах наблюдается более стремительное восстановление экономики, цены на аренду по всей стране выросли по сравнению с наихудшими показателями пандемии. Аналитики Zumper ожидают, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Но рост числа случаев дельта-варианта COVID-19 может изменить ситуацию и замедлить восстановление экономики.