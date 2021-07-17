В США растет заболеваемость среди непривитых людей

Рост заражений отмечается во всех штатах, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В США наблюдается рост случаев заражений COVID-19, в том числе со смертельным исходом. Повышенная заразность, которой обладает новый штамм «Дельта», стала причиной новой волны пандемии, которая в большей степени протекает среди людей, не прошедших вакцинацию.

Официальные лица заявляют, что в четырех штатах с самым низким уровнем вакцинации на прошлой неделе было зарегистрировано 40% новых случаев заражений. Впрочем, рост заражений отмечается во всех 50 штатах.

Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости, заявила в пятницу, что на прошлой неделе в США ежедневно регистрировалось в среднем 26 000 новых случаев заражения коронавирусом. Она сказала, что вспышка превратилась в «пандемию среди не привитых людей». Позже в пятницу президент Джо Байден подтвердил, что «единственная пандемия, которая у нас есть, – это пандемия среди не привитых людей».

В последние месяцы законодатели в штатах, возглавляемых республиканцами, разработали более 100 законопроектов, запрещающих массовые кампании по вакцинации в школах и на рабочих местах.

Группа международных правительственных экспертов обеспокоена планами Англии отменить с понедельника практически все ограничения, введенные в стране ранее в связи с пандемией. Советники считают, что это сделает Великобританию уязвимой к новым вариантам коронавируса и может привести к тому, что страна превратится в рассадник новых штаммов.

Также существуют опасения относительно возможного распространения коронавируса среди участников Олимпийских игр в Токио. Накануне стало известно о том, что в Олимпийской деревне был выявлен еще один больной COVID-19. Сообщается, что вирусом заразился не спортсмен, а один из сотрудников оргкомитета, приехавший в Японию из-за границы.

«Этот случай является одним из 15 новых положительных результатов на COVID-19 среди участников игр и обслуживающего персонала, о которых сообщалось в субботу, что является самым высоким ежедневным показателем с тех пор, как комитет начал собирать данные, начиная с 1 июля», – сообщило информагентство «Киодо». Всего с 1 июля организаторы объявили о 45 случаях заражения COVID-19.

Центр по коронавирусу в Университете Джонса Хопкинса сообщил в субботу, что в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 4 миллионов случаев смертей от COVID-19. По данным исследователей, в общей сложности во всем мире с начала 2020 года было зарегистрировано более 189 миллионов случаев заражения новым коронавирусом.