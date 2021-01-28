Администрация Байдена заменит портрет Эндрю Джексона на 20-долларовой купюре

Проект по замене купюр был начат еще при Бараке Обаме, но отложен администрацией Трампа, передает Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник Белый дом заявил, что ускорит планы по замене 20-долларовых купюр с 7 президентом США Эндрю Джексоном на банкноты с изображением Гарриет Табмен, которая является одним из лидеров аболиционистского движения до начала Гражданской войны.

«Министерство финансов предпринимает шаги, чтобы возобновить усилия по размещению Гарриет Табмен на лицевой стороне новых 20-долларовых банкнот», – заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки.

«Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны, и изображение Гарриет Табмен, украшающее новую 20-долларовую банкноту, безусловно, сделает это», – сказала она.

Эндрю Джексон – седьмой президент США и единственный президент, который некогда побывал в плену: юный Эндрю участвовал в Войне за Независимость и был схвачен англичанами. Он стал юристом, купил плантацию, на которой работали рабы, занялся политикой и – в традициях того времени – возглавил милицию штата Теннеси, во главе которой вел успешные войны с индейцами. Известность в масштабах США он получил в 1812 году – во время войны с Британской империей: британцы смогли взять Вашингтон, однако Джексон нанес им тяжелое поражение в Новом Орлеане. Став президентом, Джексон проводил исключительно жестокую политику в отношении индейцев – их изгоняли из родных мест, а земли конфисковывали. Экономическая политика администрации Джексона вызывает неоднозначные реакции: его критики утверждают, что именно она привела к экономическому кризису 1837-го.

Гарриет Табмен появилась на свет тогда, когда Джексон был уже на склоне лет. Она стала героиней борьбы с рабовладением – героиней неожиданной, поскольку женщины, и особенно чернокожие, тогда находились на низших ступенях социальной лестницы. Табмен бежала от своего хозяина, но вместо того, чтобы вести более-менее спокойную жизнь на Севере США или в Канаде, где рабства не было, рискуя жизнью, она совершила множество экспедиций на Юг, чтобы помочь десяткам невольников получить свободу. Система побегов вошла в историю, как «Подземная железная дорога». Она была другом известного аболициониста Джона Брауна, который безуспешно пытался поднять восстание рабов в Вирджинии. Во время Гражданской войны Табмен была разведчицей армий Севера, а под конец жизни поддержала борьбу женщин за гражданские права. В отличие от богача Джексона Гарриет Табмен ушла из жизни без гроша в кармане: все, что у нее было, она потратила на помощь другим. После Гражданской войны она стала борцом за права женщин и занималась этим до своей смерти в 1913 году.

В 2019 году министр финансов Стив Мнучин объявил, что замена 20-долларовой банкноты откладывается до 2028 года, сославшись на «проблемы безопасности», связанные с подделкой одной из самых популярных банкнот, находящихся в обращении.

Во время своей президентской кампании 2016 года Трамп раскритиковал планы заменить президента Эндрю Джексона Гарриет Табмен, назвав этот шаг «чистой политкорректностью». Он предложил поместить ее фотографию на двухдолларовую купюру, которая больше не печатается.