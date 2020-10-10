Home Видео Семен Шарецкий присоединился к маршу беларусов в Сан-Франциско ВидеоНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Семен Шарецкий присоединился к маршу беларусов в Сан-Франциско Oct 10, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Последний председатель Верховного совета Беларуси Семен Шарецкий присоединился к маршу солидарности белорусов в Сан-Франциско ПО ТЕМЕ Армянская диаспора Сан-Франциско вышла на мост “Золотые Ворота” США и ЕC ввели санкции против высокопоставленных белорусских чиновников Российский хакер Евгений Никулин приговорен к семи годам тюрьмы в США