Дональд Трамп принимает препарат, испытанный на клетках абортированного плода

На прошлой неделе весь мир был потрясен новостью – у президента Дональда Трампа и у Первой Леди диагностировали COVID-19, в пятницу президент был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, а уже в понедельник был выписан из него. При этом в интервью на Fox News в четверг вечером на этой неделе президент дважды отказался сообщить, был ли получен отрицательный результат в очередном тесте на коронавирус.

Фото: YouTube/CBS News

От COVID-19 Дональд Трамп принимал препарат, производимый компаний Regeneron, о чем он написал в своем Твитере: “Мне дали Regeneron, и это было невероятно, я сразу почувствовал себя хорошо”. MIT Technology Review сообщил в среду, что многочисленные лаборатории, в том числе Regeneron, используют клетки зародыша, полученные в результате аборта, проведенного в Нидерландах в 1970-х годах, для изучения способности различных антител нейтрализовать коронавирус.

Как известно, что Трамп и его администрация придерживаются жесткой позиции относительно абортов и настаивали на ограничении возможностей ученых использовать ткани плода, полученных в результате абортов. Так, летом 2019 Трамп запретил ученым использовать новую ткань человеческого плода, полученную при аборте, и ввел ограничения для тех, кто надеялся использовать финансирование Национального института здравоохранения для исследования тканей плода.

При этом лекарство, данное президенту Трампу, было разработано с использованием такого рода исследований, которые он пытается ограничить или запретить…