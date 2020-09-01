94% умерших от COVID-19 имели сопутствующие заболевания

Согласно отчету, опубликованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у большинства умерших от коронавируса были сопутствующие заболевания. Лишь у 6% в качестве причины смерти указан исключительно COVID-19.

В числе наиболее частых сопутствующих заболеваний – грипп и пневмония, гипертоническая болезнь, диабет, сосудистая деменция, почечная и сердечная недостаточность, травмы, отравления.

Выводы были сделаны при обработке поступающих свидетельств о смерти, доступных CDC, и могут подвергаться изменениям и коррективам по мере поступления новых данных, передает Голос Америки.