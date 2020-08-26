Байден обещает летальное вооружение Украине

Об этом сказано в его заявлении по поводу годовщины независимости Украины, передает Русская служба «Голоса Америки». Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещает предоставить Украине летальное вооружение.

Об этом сказано в его заявлении по поводу 29-й годовщины независимости Украины.

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие,» – заявил он.

Позиция Администрации президента Трампа

Как признают эксперты, на протяжении всех четырех лет президентства Трампа американская политика в отношении Украины обеспечивала этой стране политическую поддержку, экономическую и военную помощь, включая летальное оружие, а также поддерживала и усиливала санкции против России. Украине было предоставлено право прибрести дополнительные противотанковые ракеты «Джавелин», страна получила безвозмездно катера береговой охраны.

Общая сумма помощи Соединенных Штатов Украине в 2020 году составит почти семьсот миллионов долларов. Из них – почти четыреста миллионов долларов будут направлены на оборонные нужды.

В феврале в беседе с несколькими десятками иностранных послов и руководителей миссий советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен обсудил наиболее серьезные угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и весь мир сегодня. В частности, он отметил, растущую угрозу со стороны Китая, обсудил мирный план по урегулированию Ближневосточного конфликта, взаимоотношения с Россией и ситуацию в Донбассе.

Роберт О’Брайен добавил, что в последнее время Россия увеличивает свое присутствие в разных регионах мира, и поддерживает тлеющие конфликты на постсоветском пространстве – Молдове, Грузии и Украине. Он также добавил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев.

«Нынешняя администрация предоставила Украине летальное вооружение для защиты от российской агрессии в Крыму и в Донбассе. Мы с нетерпением ожидаем продолжения прочных отношений с президентом Зеленским и украинским народом, поскольку они столкнулись с очень и очень серьезными проблемами на своей восточной границе», – подчеркнул он.

Украинская сторона высоко оценивает масштабы американской помощи. Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в одном из интервью Украинской службе «Голоса Америки»:

«Главный приоритет, который был обозначен в двухсторонних консультациях между министерством обороны Украины и Пентагоном, – это усиление украинского флота. Есть такой термин «москитный флот» – скоростные катера, которых очень не хватает нашим военным. В этом году планируется передать еще три катера», – подчеркнул посол.

Он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа «Айленд». Определенная часть средств из военной помощи будет направлена на переоснащение этих кораблей, отметил Владимир Ельченко.

«Кроме того, Украина впервые напрямую закупила у США очередную партию противоракетных систем Джавелин (Javelin). Это средства, которые Украина платит сама», – сказал посол.