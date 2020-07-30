Трамп: американцы увидят еще один раунд “очень щедрых” стимулирующих выплат

Как рассказал Трамп в интервью телеканалу KMID, в ближайшее время американцев ожидает еще один раунд стимулирующих выплат. В этот раз выплаты будут “очень щедрыми”, сказал президент.

«Мне бы хотелось, чтобы выплаты были очень высокими, потому что я люблю людей, я хочу, чтобы люди получили помощь, – заявил Трамп. – Мы спасли миллионы жизней, но теперь мы реабилитируем экономику… тем временем мы должны заботиться о людях”.

Говоря о вакцинации, Трамп заявил, что вакцина против COVID-19 должна появится до конца этого года. Глава государства может стать одним из первых, кто примет ее.

Ранее мы писали, что вопрос об очередном раунде помощи американцам обсуждается сенаторами на Капиталийском холме. Сообщается, что республиканцы лоббируют понижение помощи потерявшим источники дохода американцам.