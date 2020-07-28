Университет штата Калифорния вводит обязательный курс по социальной справедливости

В университете надеются, что изменения в учебной программе будут способствовать появлению более справедливого общества, передает Русская служба «Голоса Америки».

Университет штата Калифорния сделал курс по этнической и социальной справедливости обязательным элементом учебной программы на фоне продолжающихся призывов к реформам после волнений по всей стране.

Решение Совета попечителей университета стало первой переменой в общеобразовательной части учебной программы вуза более чем за 40 лет.

Университет штата Калифорния является крупнейшим объединением общественных университетов в стране, в которое входит 23 кампуса.

Вуз выразил надежду на создание «более справедливого и равноправного общества» с помощью новой учебной программы, которая будет внедряться с 2023-2024 учебного года.

Канцлер университета Тимоти Уайт заявил, что введение обязательного курса «еще больше повысит ценность» университетского диплома и приведет к подготовке более эффективных лидеров среди работников.