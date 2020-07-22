Home Видео Славяне Сакраменто поддержали местную полицию ВидеоНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Славяне Сакраменто поддержали местную полицию Jul 22, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Русскоязычные жители региона Сакраменто поддержали полицию города Цитрус-Хайц, прийдя к участку с цветами и открытками ПО ТЕМЕ Школы Сакраменто не откроются для занятий этой осенью Церковь в Сакраменто отказалась подчиняться распоряжению властей о закрытии “Почему славящих Бога ограничивают, а протестующие могут спокойно собираться толпами?”