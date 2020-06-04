Трамп подписал международный указ о свободе вероисповедания

Во вторник президент Дональд Трамп в Овальном кабинете в Белом Доме подписал распоряжение о выделении 50 миллионов долларов на программы, которые способствуют развитию международной религиозной свободы во всем мире, он призвал все народы мира прекратить религиозные гонения.

Согласно этому распоряжению, госсекретарь Майк Помпео разработает планы действий для разных стран по определению приоритетов свободы вероисповедания. Кроме этого, все сотрудники, назначенные на должности за рубежом теперь должны будут проходить обучение по международной религиозной свободе.

Как сообщает CBNNews, этот указ Трампа появился во время, когда преследования христиан и антисемитизм растут во всем мире. В списке самых опасных стран мира для христиан, согласно Open Doors USA’s 2020 World Watch List, на первом месте находятся Афганистан, Северная Корея и Сомали.