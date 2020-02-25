Дебаты демократов: Россия вновь стала предметом споров

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг поднял тему предполагаемого российского вмешательства в выборы в США, утверждая, что президент России Владимир Путин пытается повысить шансы сенатора Берни Сандерса на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии и тем самым способствовать победе Дональда Трампа на всеобщих выборах в ноябре.

«Дональд Трамп считает, что будет лучше, если он будет президентом. Я так не считаю», – сказал Блумберг на дебатах демократов в Чарльстоне, Южная Каролина.

«Владимир Путин считает, что Дональд Трамп должен быть президентом США, и поэтому Россия помогает вам», – сказал Блумберг, обращаясь к Сандерсу.

Некоторые демократы считают, что Трампу будет легче победить Сандерса на выборах в ноябре из-за социалистической ориентации последнего, и поэтому Москва тайно содействует Сандерсу, что Кремль решительно отрицает.

Раздраженный Сандерс ответил: «Эй, господин Путин, поверьте, если я стану президентом, вы больше не будете вмешиваться в американские выборы».

Блумберг – не единственный кандидат, который ставит под сомнение избираемость сенатора от Вермонта в противостоянии с президентом Трампом.

Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич воспользовался тем, что Сандерс называет себя демократическим социалистом, и недавними ремарками своего оппонента, когда он говорил о достижениях кубинского диктатора Фиделя Кастро в сфере образования.

«Я не хочу сценария, при котором Дональд Трамп ностальгирует по общественным порядкам 1950-х годов, а Берни Сандерс – по революционной политике 1960-х», – объявил Буттиджич.

«Берни проиграет Дональду Трампу, а Палата представителей и Сенат перейдут к республиканцам», – заявил Блумберг за четыре дня до важных президентских праймериз в Южной Каролине.

На это Сандерс ответил, что, согласно опросам, в последних 50 гипотетических противостояниях между ним и Трампом, он побеждал действующего президента 47 раз.

«Можете ли вы представить умеренного республиканца, который голосовал бы за него», – ответил Блумберг, глядя прямо на Сандерса.

Еще один кандидат, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, давний союзник Сандерса, заявила: «Я была бы лучшим президентом, чем Берни». По словам Уоррен, она смогла бы достигнуть общих для них прогрессивных политических целей, а он нет.

Хотя на дебатах доминировали внутриполитические вопросы, кандидаты также затронули такие внешнеполитические темы, как Ближний Восток и Куба.

После того как сенатор Уоррен выступила за возвращение домой американских войск, дислоцированных на Ближнем Востоке, Блумберг сказал, что военное присутствие необходимо для отражения атак на США.

Не назвав ее по имени, Блумберг обвинил Уоррен в «безответственном» внешнеполитическом предложении вывести все боевые подразделения с Ближнего Востока. Затем, во второй раз во время дебатов, он сослался на свою сопричастность к событиям 11 сентября 2001 года как на доказательство того, что он готов к исполнению президентских обязанностей.

«Мы живем в опасном мире, – сказал он. – Если мы не поняли это после 11 сентября, то я не знаю, что нас может научить».

Сандерс и Блумберг затронули тему Израиля и целесообразности возвращения в Тель-Авив американского посольства, которое Трамп перенес в Иерусалим.

«Мы будем изучать этот вопрос», – сказал Сандерс, после чего назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «реакционным расистом, управляющим этой страной».

Блумберг не согласился с новым переносом посольства.

«Это произошло, и нужно оставить его [в Иерусалиме]», – сказал он.

Уоррен выступила за двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта, после чего заявила, что не США должны решать, где размещать посольство.

Недавний опрос в Южной Каролине показал, что бывший вице-президент Джо Байден опережает Сандерса с небольшим отрывом. На кону в этом штате – 54 делегата съезда, который выберет официального кандидата от Демократической партии. Но аналитики не исключают возможности, что Сандерс выйдет победителем.

Голосование в Южной Каролине пройдет за три дня до «супервторника» 3 марта, по итогам которого будут распределены сразу 1357 делегатов.

Байден, который однажды возглавлял опросы в гонке за право стать соперником Трампа, занял второе место в Неваде в прошлую субботу, и отстал еще больше в Айове и Нью-Гэмпшире.

Голос Америки