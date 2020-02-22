У пиццерии на бульваре Санрайз в Ситрес-Хайтс в прошлом году появился новый владелец — выходец из Грузии Сергей Псарев, который вместе со своей семьей приехал в Соединенные Штаты пятнадцать лет назад.

Фото: Thomas J. Sullivan | citrusheightssentinel.com

Собственное дело всегда было для Сергея частью «Американской мечты», и когда он увидел объявление о продаже пиццерии, то не стал долго раздумывать. После двухнедельного обучения основам итальянской кухни предыдущий владелец торжественно вручил Сергею лопату для пиццы.

Открывшись в мае, заведение под названием 701 Pizza быстро заработало положительную репутацию среди местной публики. Почему именно «701»?

«Я люблю цифры, – в интервью Citrus Heights Sentel объясняет Псарев. – Семь — это традиционное счастливое число, а единица отражает мою личную уверенность в том, что наш ресторан станет первым выбором для любителей пиццы в Ситрес-Хайтс».

701 Pizza — семейный бизнес. Сергею помогают в работе жена Марина, четыре дочери и сын, которые по очереди месят тесто, режут овощи и стоят у печи, отмечает издание Citrus Heights Sentinel.