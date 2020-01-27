Администрация Дональда Трампа в прошлую пятницу пригрозила лишить Калифорнию федерального финансирования программ здравоохранения из-за действующего в штате требования включать в медицинские страховые планы оплаты абортов. До введения этого требования около 28 тысяч калифорнийцев по личным или религиозным убеждениям пользовались страховыми планами, не содержащими прерывания беременности. Теперь они лишены такой возможности.

Фото: Planned Parenthood/PBS NewsHour

Министерство здравоохранения США сообщило, что дает Калифорнии 30 дней на приведение законодательства штата в соответствие с так называемой «Поправкой Уэлдона». Этот закон запрещает предоставлять средства из федерального бюджета здравоохранения штатам, практикующим дискриминацию против медицинских организаций на основании того, что те «не проводят аборты, не платят за них, не включают их в страховой полис или не направляют на них пациентов».

Другие штаты также рискуют подвергнуться санкциям за подобные нарушения.

«Если штаты получают федеральные фонды, … они не вправе дискриминировать против страховых планов, отказывающихся покрывать аборты», – сказал глава Отдела гражданских прав Министерства здравоохранения Роджер Северино. Это подразделение, занимающееся рассмотрением обвинений в дискриминации, появилось в федеральном ведомстве при администрации Трампа.

Некоторые калифорнийские церкви, совместно с южнокалифорнийской Calvary Chapel, протестуют против этого правила, действующего в штате вот уже несколько лет.