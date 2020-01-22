В Сакраменто в автоаварии погиб наш соотечественник Подолянчук Александр

Как сообщила Дорожная полиция Калифорнии, 15 января в районе Норт-Хайлендс 20-летний мужчина погиб в автомобильной аварии. Выезжая с парковки кофейни Dutch Bros на бульвар Оберн, он не уступил дорогу, в результате чего в его Infiniti врезался тяжелый внедорожник GMC Yukon.

От удара легковой автомобиль вылетел за пределы дороги и остановился на газоне. Его водитель был доставлен в госпиталь, где около 9 часов вечера врачи констатировали его смерть, передает The Sacramento Bee.

Причины столкновения в настоящий момент расследуются. Полиция, по сообщению издания Sacramento Bee, «не уверена», были ли в числе его факторов алкоголь или наркотики. Водитель GMC был отпущен с места аварии.

Дорожная полиция Калифорнии по Северному Сакраменто просит всех имеющих какую-либо информацию о данном происшествии позвонить по номеру 916-348-2300.

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