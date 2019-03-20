Программа STARTALK и Университет Северного Техаса (кампус в Дентоне) приглашают пройти обучение на курсах Welcome to My World («Добро пожаловать в мой мир»).

Фото: Michael Barera | Википедия

STARTALK в Университете Северного Техаса — это интенсивный (4 недели, 120 часов занятий) курс русского языка начального уровня, полностью финансируемый федеральным грантом.

Вся программа, включая учебные пособия, является бесплатной. По завершении курса студенты бесплатно получат по три зачетных единицы. Отбор участников программы ведется по критериям успеваемости и намерения продолжить изучение русского языка после окончания курса.

Кроме предлагаемой программы в университете существуют другие курсы русского языка – Базовый русский язык: грамматика и фонетика, чтение, письмо и слухоречевая практика.

Промежуточный уровень: грамматика, письмо, слухоречевая практика и чтение.

Неосновной курс русского языка включает не менее 18 учебных часов, в том числе 6 часов углубленного изучения.

STARTALK — это финансируемая Агентством национальной безопасности, стимулирующая преподавание и изучение важных иностранных языков в США. Подробная информация о программе STARTALK и ее принципах обучения.

Студенты, успешно прошедшие курс обучения, получат три зачетных единицы.