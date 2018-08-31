В национальном парке Глен-Кэньон (штаты Аризона и Юта) несколько дней назад произошла трагедия, в которой один человек погиб и трое получили травмы.



27 августа группа из трех десятков иностранных туристов арендовала три понтонных лодки для прогулки по озеру Лейк-Пауэлл. Отдыхающие остановились в бухте неподалеку от Кастл-Рок-Кат, где большинство из них решили искупаться.

В это время поднялся ветер, и у пловцов, на которых не были надеты спасательные жилеты, возникли проблемы с возвращением на судно. Некоторым из них удалось доплыть до берега, остальных с большим трудом подняли на лодку.

К сожалению, одного из туристов, 20-летнего Александра Александровича Курганова из Санкт-Петербурга, спасатели вытащили из воды уже мертвым. Усилия по реанимации не увенчались успехом, сообщает Lake Powell Chronicle.

Тело погибшего было направлено в Службу коронера округа Коконино для вскрытия. Мужчина и женщина, которым при попытке спасения Курганова разрезало ноги пропеллером лодки, получили первую помощь и были доставлены в госпиталь. Также был госпитализирован еще один мужчина, испытавший от увиденного психологический шок.

Служба национальных парков, Служба парков штата Юта и Служба шерифа округа Коконино ведут расследование обстоятельств происшествия.