Россиянин путешествует на товарных поездах по Америке

Путешественник и видеоблогер из России Илья Бондарев, передвигающийся по миру автостопом, заснял свой маршрут по Северной Америке на товарных поездах.

Своими приключениями россиянин делится на сервисе YouTube, время от времени публикуя видеоотчеты.

В одном из видеосегментов Бондарев рассказывает про опасный и увлекательный вояж из Мексики в США. В другом – про поездку из Калифорнии в Гранд-Каньон.

В ходе своих скитаний путешественник ночует под открытым небом, сталкивается с американскими полицейскими, встречается с бездомными и прячется от железнодорожной охраны.