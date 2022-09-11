Жители Майами передают огнестрельное оружие в Украину

Город Майами запустил программу добровольного выкупа оружия, чтобы помочь в обеспечении Украины средствами безопасности и защиты.

В частности, полиция Майами принимает от населения ненужное или неиспользуемое оружие, которое будет отправлено военнослужащим в Ирпень.

«Ваши пожертвования будут использованы для поддержки усилий Украины. Получите подарочную карту стоимостью от 50 долларов США за старое, неиспользованное или найденное оружие, без всяких вопросов в ваш адрес, – говорится в обращении мэрии Майами. – Внесите свой вклад, чтобы сделать наши улицы безопаснее».

За ружье или винтовку город готов платить по $100, а всякому, сдавшему пистолет – $50. Штурмовую винтовку власти готовы выкупить за 150 долларов. Полиция Майами будет рассчитываться подарочными картами от компании Visa.

Сообщается, что таким образно в Украину было передано 167 единиц огнестрельного оружия.