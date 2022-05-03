Оклахома запретила практически все аборты

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт утвердил закон, который запрещает аборты после шести недель беременности. Таким образом, вне закона в штате оказываются практически все аборты, за исключением абортов, проводимых по медицинским показателям. Закон вступил в силу немедленно, передает Голос Америки.

Закон, который был принят контролируемой республиканцами легислатурой, разрешает частным лицам подавать в суд на тех, кто оказывает услуги по искусственному прерыванию беременности после наступления шестинедельного срока или способствуем им. Образцом для Оклахомы стал закон, ранее принятый в штате Техас.

Ранее в Оклахоме был принят закон, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто проводит аборты. Он должен вступить в силу в августе.

Если утечка из Верховного суда США соответствует действительности, то в ближайшем будущем на федеральном уровне будет прекращено действие вердикта по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade), который признал конституционным право женщин на аборт. Если это произойдет, то решения о регулировании этой сферы человеческой жизни будут принимать отдельные штаты.

Республиканские законодатели многих штатов подготовили соответствующие законопроекты.