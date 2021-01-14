В Вашингтоне усиливают меры безопасности накануне инаугурации Байдена

В столицу США прибывают дополнительные подразделения Национальной гвардии, передает Джефф Селдин из Голоса Америки.

Столица США готовится принять тысячи дополнительных военнослужащих Национальной гвардии, которые будут участвовать в поддержании порядка во время передачи власти на следующей неделе.

«Думаю, можно ожидать, что здесь будет более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии», – заявил журналистам в среду исполняющий обязанности главы столичного департамента полиции Роберт Конти.

Представители министерства обороны подтвердили выдачу разрешения на увеличение контингента.

Об этом стало известно через несколько дней после того как Национальная гвардия заявила, что она направит в Вашингтон до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Национальная гвардия состоит из солдат, совмещающих службу с основной работой, которых могут направить за рубеж, но часто призывают на помощь в случае чрезвычайных ситуаций в их штатах.

По словам официальных лиц, ожидается, что 10 тысяч гвардейцев прибудут в Вашингтон к пятнице. Остальные прибудут чуть позже.

Более 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии находятся на службе в Вашингтоне и Капитолии с тех пор, как 6 января экстремисты из числа сторонников президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса.

В заявлении, выпущенном в понедельник, начальник Бюро Национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон сообщил, что они будут заниматься «поддержанием безопасности, материально-техническим обеспечением, связью и коммуникациями».

Однако с вечера вторника военнослужащие Национальной гвардии, работающие в Капитолии, также носят оружие.

«С таким запросом обратились федеральные власти, и он был одобрен министром армии», – заявила Национальная гвардия округа Колумбия.

Фотографии вооруженных солдат в камуфляже, охраняющих Капитолий и стоящих в коридорах, в среду распространились в социальных сетях.

На фотографиях и видео также запечатлены улицы, перекрытые военными машинами, и рабочие, устанавливающие дополнительные заграждения.

Для сравнения, четыре года назад, когда проходила инаугурация Трампа, только 8 тысяч военнослужащих Национальной гвардии участвовали в обеспечении безопасности в Вашингтоне.

В этом году меры предосторожности включают закрытие большего числа улиц в районе Капитолия. В закрытую зону смогут пройти только законодатели, их персонал, и сотрудники служб безопасности.

Другие вашингтонские достопримечательности также закрыты.

Служба национальных парков ранее на этой неделе сообщила, что монумент Вашингтона будет закрыт для посетителей до окончания инаугурации. Другие части Национальной аллеи также будут закрыты в ближайшие дни.

«События 6 января служат суровым напоминанием о важности комплексного планирования обеспечения безопасности», – говорится в заявлении Секретной службы США, которая возглавляет работу по планированию.