31 декабря Служба здравоохранения округа Кларк в штате Вашингтон была уведомлена о подозрении на корь у невакцинированного 10-летнего ребенка, недавно приехавшего из Украины. Пациент поступил в клинику скорой помощи с высокой температурой, кашлем и сыпью. Служба здравоохранения начала расследование, составила список контактировавших с больным и организовала отправку биологических образцов в лабораторию Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

3 января 2019 года в пробах мочи и в мазке из носоглотки пациента методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией был обнаружен вирус кори. К 16 января у всех 12 пациентов была лабораторно подтверждена корь, сообщают власти штата Вашингтон.

В ответ на вспышку заболевания 15 января Служба здравоохранения сформировала рабочую группу. К борьбе с корью подключился также Департамент здравоохранения штата Вашингтон и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По состоянию на 28 марта корь была подтверждена у 71 жителя округа Кларк, у которых появилась сыпь с 30 декабря по 13 марта.

Из этих пациентов у 41 человека корь была подтверждена лабораторными методами, а остальные 30 были эпидемиологически связаны с подтвержденными случаями заболевания. Возраст пациентов варьируется от 1 года до 39 лет (медианный возраст 8 лет). 52% из них являются детьми до 10 лет включительно. 61 человек (86%) не был вакцинирован, 3 человека (4%) до контакта с вирусом получили 1 дозу вакцины MMR, у остальных 7 (10%) наличие прививки неизвестно. У всех 18 проанализированных образцов вируса оказался генотип D8, который в настоящее время циркулирует в Восточной Европе.

Были идентифицированы около 3800 человек, контактировавших с больными, и 46 точек контакта в медицинских учреждениях, предприятиях, церквях, школах, детских садах, домах и на общественных мероприятиях. Из тех, кто подвергся контакту с больными, 22% не имели документально подтвержденного иммунитета.

В последний раз вспышка кори в округе Кларк произошла в 2011 году, когда были подтверждены три случая заболевания. С 2013 года процент иммунизированных в округе остается на 10-14% ниже, чем в среднем по штату (88%).