Президент США Дональд Трамп положительно откликнулся на возникший в стране тренд — запрещать прерывание беременности на ранних стадиях. Законы о запрете абортов в этом году были приняты как минимум в 5 штатах — Алабаме, Джорджии, Миссури, Техасе и Огайо.

Фото: Getty

Трамп неоднократно высказывал свое мнение по поводу абортов. Оно является менее радикальным, чем позиция республиканских законодателей Алабамы — президент считает, что в случае инцеста или изнасилования женщина должна иметь право на прерывание беременности.

“Как многие уже знают — а тем, кто желает узнать, скажу, — я убежденный противник абортов, за исключением трех случаев: изнасилование, инцест и угроза жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган. За последние два года мы далеко продвинулись со ста пятью замечательными федеральными судьями (которых будет еще больше), двумя отличными судьями Верховного суда, «Политикой Мехико-Сити» и новым позитивным подходом к праву на жизнь. Радикальные левые с поздними абортами (и хуже) проигрывают по этому вопросу. Мы должны держаться вместе и победить ради жизни в 2020 году. Если мы проявим глупость и не объединимся, то все наши с трудом завоеванные победы могут быстро исчезнуть!” – написал Трамп в Твиттере.

В спор с президентом по поводу клерикализации страны вступила член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, которая заявила, что своими действиями правительство Трампа превращает Америку в теократическое государство.

“В попытках республиканцев сделать Соединенные Штаты ультраправой теократией меня больше возмущает их бесчестность. По крайней мере открыто признайте ваше стремление разрушить нашу демократию и превратить ее в жуткий теологический строй во главе с безумным королем”, – сказала Кортез в Твиттере.