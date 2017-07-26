Гражданин Российской Федерации Андрей Еремин, проживающий и работающий во Флориде, пожаловался в «Фейсбуке» на то, что был высажен из самолета авиакомпании Delta, следующего из Сиэтла в Атланту.

Как Еремин рассказал на своей странице, сотрудники авиакомпании ссадили его с рейса из-за жалобы соседа по месту на его русское происхождение.

«Меня высадили из самолета “Сиэтл – Атланта” рейс номер 1588, несмотря на то, что я являюсь платиновым членом скай-клуба, – сообщил россиянин. – Я не шучу: пассажир, сидевший рядом, отказался лететь со мной, потому что, как он заявил, “наряду с другими гражданами России я являюсь оккупантом Крыма”».

По словам Еремина, сотрудники «Дельты» поддержали просьбу пожаловавшегося пассажира.

В результате путешественник был вынужден добираться к месту своего назначения другим рейсом.

Сотрудники же “Дельты” утверждают, что россиянин, нарушил правила безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации в профиле «Фейсбука», Андрей является владельцем консалтинговой компании Global Partners International со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. В США Еремин переехал из Челябинска 22 года назад и сейчас проживает в городе Бока-Ратон на юго-востоке Флориды.

Посольство РФ в Вашингтоне разбирается в данной ситуации.