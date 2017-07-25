Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла закон, который фактически зачисляет Россию вместе с Ираном и Северной Кореей в ряды внешнеполитических противников США и запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции против нее.

В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву – действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее – и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.

Главное в новом законе – то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.

Поводом для разработки этого законопроекта послужили туманные заявления Дональда Трампа о готовности наладить отношения с Россией, заключив с Владимиром Путиным некую “хорошую сделку”, а также обвинения в адрес России во взломе компьютеров Демократической партии и попытках повлиять на исход выборов. Москва эти обвинения последовательно отвергает, передает BBC.

Как сообщает Голос Америки, Сенат подавляющим большинством голосов уже одобрил свою версию этого законопроекта. Проявив редкое по вашингтонским меркам единодушие, республиканцы и демократы в минувшие выходные достигли договоренности по законопроекту.