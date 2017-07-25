Власти Калифорнии ищут по крайней мере шестерых русскоязычных жителей и гостей штата Калифорния, пропавших в разные годы.
Среди них – резиденты таких городов как Сакраменто, Монтерей, Серез и Беркли.
Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», полиция города Серез (Центральная Калифорния) разыскивает Валентина Калоустова 1934 года рождения.
Калоустов пропал 2 марта 1999 г. Он был одет в коричневые спортивные брюки и толстовку, носил очки с крупной оправой.
На его одежде были ярлычки с надписями на русском языке и обозначениями размеров по российской системе.
В последний раз Валентина видели в городе Серез 3 февраля 1999 г.
Ольга Вячеславовна Сигал пропала 24 ноября 2016 года. Ольга родилась 6 октября 1965 года и проживала в Беркли.
Глаза голубые, волосы светлые.
Если у вас имеется какая-либо информация об этой женщине, просьба обратиться в полицию города Беркли по телефону (510) 981-5938.
Алексей Леонидович Шелест находится в розыске с мая 2016 года. Его рост – 5 футов 10 дюймов (178 см), вес – 150 фунтов (68 кг).
Глаза карие, волосы черные. Особая примета – шрам на левой руке.
Всех имеющих какую-либо информацию о пропавшем полиция округа Фресно просит позвонить по телефону (559) 600-8403.
Полиция Сакраменто с 1997 года ищет 53-летнего Александра Иванова. В последний раз его видели в Калифорнии, он был одет в голубую футболку с коротким рукавом и синие джинсы.
У Александра голубые глаза и светлые волосы.
Имеющих информацию о нем просят позвонить по телефону (916) 874-5115.
17-летний Сергей Турин разыскивается Департаментом полиции города Беркли. Сергей пропал 17 ноября 2012 года.
У подростка карие глаза и коричневые волосы, вес 120 фунтов (55 кг), рост 5 футов 9 дюймов (175 см).
Сведения о нем просят сообщать по телефону (510) 981-5938.
Таисию Гаврилову друзья и родственники в последний раз видели в апреле 2013 года. Женщина была одета в розовый свитер и штаны такого же цвета.
Гаврилова родилась 30 декабря 1980 года.
Полиция округа Монтерей просит обращаться с любыми сведениями о пропавшей женщине по телефону (831) 755-3722.
По теме: Команда снимает фильм о пропавших без вести иммигрантах в США