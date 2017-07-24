Житель Бруклина Эрнест Дубинский, хладнокровно зарезавший ножом мужчину под объективами камер видеонаблюдения, объясняет это тем, что убитый украл у него кроссовки «Air Jordan».

Фото: NY Post

В интервью изданию Post, взятом у Эрнеста Дубинского в тюремном комплексе Райкерс, он говорит, что слышал «голоса в голове». В момент убийства Лекориуса Томаса он уже два года не принимал назначенные врачами лекарства.

«За день до этого он украл у меня пакет с одеждой – кроссовки, десяток футболок, шорты, носки, трусы, – рассказал Дубинский. – Голоса велели мне ударить его, но не убивать».

Сразу же после убийства он позвонил в службу 911 и сознался в своем преступлении.

Шокирующее видео с камеры наблюдения показывает, как 31-летний Томас сидит на ящике из-под молока и ест бублик, а 36-летний Дубинский подходит к нему, раскрывает складной нож и вонзает ему в грудь. Затем Дубинский гонится за смертельно раненым Томасом на противоположную сторону дороги, пока тот не падает у капота такси.

На интервью Дубинский, иммигрант из Украины с наколотыми на плечах восьмиконечными звездами – знак «авторитетов» в русских тюрьмах – рассказал, что работал на стройке, пока не уволился из-за травмированного пальца.

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Дубинский сообщил, что перестал принимать назначенные лекарства, включая антипсихотический препарат галоперидол, когда стал бездомным и не мог их себе позволить.

«Сейчас я принимаю лекарства и чувствую себя лучше. Никаких голосов в голове», – добавил он.

По словам Дубинского, он и Томас «были друзьями» и «вместе принимали наркотики», но потом ему сказали, что Томас взял его пакет с одеждой, пишет NY Post.