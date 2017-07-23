Около Йосемити эвакуирован город времен Золотой лихорадки

У города Марипоза к западу от Йосемитского национального парка продолжает гореть лесной пожар «Детуайлер». Будьте готовы к задымленности и ограниченной видимости, просят местные власти. Ограничьте поездки, избегайте тяжелых физических нагрузок на воздухе и по возможности оставайтесь дома.

Фото: AFP

Городок Марипоза с его старыми салунами и тротуарами с навесами обычно бывает наполнен туристами, направляющимися в Йосемитский национальный парк. Однако сейчас поселение времен золотой лихорадки остается полупустым, а с почерневшего от дыма неба сыплется пепел. Сегодня все 2 тыс. жителей Марипозы, находящегося в непосредственной близости к Йосемити, выселены из-за бушующего в регионе лесного пожара.

Пожар в предгорьях Сьерра-Невады угрожает сотням жилых домов и памятников архитектуры, включая деревянное здание, построенное в 1854 году и считающееся старейшим действующим зданием суда к западу от Скалистых гор, пишет The Sacramento Bee.

По сообщению пожарной охраны штата, пожар уже уничтожил 99 строений, в том числе свыше 60 жилых домов. Одиннадцать домов и пять прочих строений были повреждены огнем. Пожар сжег 110 квадратных миль (28 000 гектаров) леса и угрожает как минимум 1 500 домам. 2 000 человек подверглось обязательной эвакуации.

Все отели, магазины и кемпинги Йосемитского национального парка продолжают работать в обычном режиме. Все въезды в парк остаются открытыми. Попасть в парк можно по Highway 140 из Марипозы, Highway 41 из Фресно, Highway 120 West из Гроувленда и Highway 120 East из Ли-Вайнинга.

По теме: Пожарный сбор с домовладельцев Калифорнии отменен

На вечер субботы доступ к долине Йосемити из Мерседа по Highway 140 объявлен закрытым, сообщает руководство Национального парка.

Дым от пожара «Детуайлер» повлиял на качество воздуха в долине Йосемити и по всему национальному парку. Посетителям Йосемити, у которых имеются респираторные заболевания, рекомендуется ограничивать пребывание на открытом воздухе.