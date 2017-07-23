В пятницу вечером помощники шерифа округа Плейсер и отдел пожарной охраны региона были отправлены в район Ауберн Фолсом-Роуд и бульвар Дуглас, где в автомобиле находились бессознательный водитель Станислав Букреев и его пассажир – Иван Березюк. Сообщается, что транспортное средство катилось само по себе по оживленной улице без участия водителя.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила внутри транспортного средства двух человек, находящихся в бессознательном состоянии. Между тем, двигатель был заведен и машина двигалась, находясь в одной из полос автомобильного движения.

К счастью, сотруднику шерифа округа удалось остановить автомобиль, что привело опьяненного водителя в создание. С помощью пожарных полицейский смог задержать водителя и пассажира. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, водителем оказался Станислав Букреев, 52 года, и Иван Березюк, 34 года. Оба были арестованы и доставлены в тюрьму округа Плейсер.

Дополнительно сообщается, что Иван Березюк был арестован за нахождение в общественном месте в пьяном состоянии, а также за нападение на находящегося при исполнении офицера полиции.

Станислав Букреев Валентинович находится в заключении в правом выхода под залог в размере $130 000, Березюк – $5 000.