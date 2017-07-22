Славянская миссионерская церковь «Вифания» в очередной раз привлекает внимание административных органов округа Сакраменто. Как удалось узнать корреспонденту «Славянского Сакраменто», в июне этого года власти округа запретили религиозной организации собираться на территории бывшего бассейна в здании церкви.

«Немедленно прекратить использование территории бассейна для религиозных целей, – говорится в предписании городской администрации. – Помещение не должно эксплуатироваться без получения всех необходимых разрешений [от инспекторов города]».

Напомним, что община иммигрантов выкупила двухэтажное здание бывшего спортивного комплекса и переоборудовала его для проведения богослужений. Однако одно из помещений комплекса (общей площадью 150 тыс. кв. футов), использовавшееся в свое время в качестве бассейна, долгое время оставалось заброшенным. Недавно члены церкви приняли решение превратить его в молитвенный зал – бассейн был забетонирован, а на его месте строители соорудили платформу для хора и проповедников.

После очередной инспекции власти Сакраменто потребовали немедленно демонтировать все самовольно воздвигнутые конструкции, включая платформу и аудиорубку в помещении бывшего бассейна.

Как сообщил «Славянскому Сакраменто» глава отдела строительных лицензий округа Робин Расмуссен, руководство церкви сотрудничает с городом в исправлении ситуации.

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Согласно архивным записям администрации округа, церковь «Вифания» уже не в первый раз допускает нарушения при перепланировке и реконструкции бывшего спорткомплекса 1986 года строительства. Согласно информации сайта buildzoom.com, всего за последние 17 лет округ получил около 25 запросов на строительные работы в здании церкви на общую сумму в $3 655 848.

Одним из основных строительных подрядчиков является фирма Feitser Construction Inc., принадлежащая семье предпринимателя и одного из старших пасторов церкви Николая Фейцера.