Бизнес-центр Town & Country West в Арден-Аркейд во вторник был полностью выселен из-за аварийного состояния здания. Ввиду чрезвычайной ситуации все находящиеся в здании офисы (кроме почтового отделения) остаются закрытыми.

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», сотрудники пожарного департамента города нашли обветшавшее строение непригодным для регулярного использования. В ходе проведенной ими инспекции были обнаружены серьезные неисправности и повреждения – находящиеся в аварийном состоянии перила и лестницы, неработающая противопожарная система и прочее.

В здании размещается около десятка русскоязычных бизнесов и организаций, в том числе «Славянский общественный центр Сакраменто», «Russian American Media», газета «Славянское Обозрение», христианское телевидение «Импакт», парикмахерские и так далее.