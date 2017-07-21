Русская община в Портленде: Татьяна Осипович, профессор русского языка с тридцатилетним стажем, своими глазами видит то, о чем говорят цифры переписи населения: русскоязычное население Портленда выросло до 40 000 человек и стало одним из крупнейших в стране.

Если знать, куда смотреть, то влияние общины славянских иммигрантов можно увидеть во многих церквях и магазинах, где звучит русская речь и остается старая русская культура. Искусство рукописного письма передается новому поколению в государственных начальных школах, где обучаются русскому языку сотни детей. Русский можно услышать и по радио – одна из портлендских радиостанций ведет круглосуточное вещание для русскоязычных слушателей.

Официальные документы не подтверждают то, что количество жителей Портленда с корнями в России, Украине, Белоруссии и прилегающих к ним районах Восточной Европы превышают 40 000, признает профессор колледжа Lewis & Clark Осипович. Некоторые говорящие по-русски жители не упоминаются в переписях, поскольку европейцы не пересчитываются правительством так же тщательно, как чернокожие, латиноамериканцы и индейцы, считает Осипович и другие исследователи.

Однако даже Бюро переписи населения свидетельствует, что иммигранты из Восточной Европы играют важную роль в жизни штата Орегон. По его данным, за последний отчетный период, с 2008 по 2013 год, русский и украинский языки вместе взятые заняли третье место среди самых распространенных в Орегоне языков после английского и испанского.

Ни в одном из штатов не наблюдается такого преобладания русскоязычного населения.

Так почему же это остается незамеченным?

Крупные волны русскоязычных иммигрантов обычно селятся вместе. Самый недавний приток религиозных беженцев в 1990-х и начале 2000-х сконцентрировался в Восточном Портленде и Грешеме. Прибывшие за несколько десятилетий до этого староверы обосновались на фермах вокруг Вудберна. Почти 14 000 русских, проживающих в Ванкувере и близлежащих районах округа Кларк, составляют значительную часть русскоязычного населения Портленда.

Если добавить к ним 25 000 славянских иммигрантов, о которых говорит исследователь из Портлендского университета Энн Карри-Стивенс, и еще 2 000, упомянутых в переписи населения по округу Вашингтон, общее количество русскоязычных жителей штата составит 41 000 – а на самом деле, скорее всего, их еще больше.

Мигранты из Восточной Европы первоначально селились в нескольких районах Восточного Портленда, таких как Фостер-Пауэлл и Гейтуэй. Однако за последние годы эти области лишились значительной части своего славянского населения. По словам Эми Уитни, директора начальной школы Kelly Elementary в Юго-восточном Портленде, основная причина этого заключается в том, что многие русскоязычные иммигранты достигли успеха на своей новой родине и смогли позволить себе съемное жилье или даже собственные дома в более престижных районах. Привлекательным в этом отношении является Ванкувер, где можно найти доступные по цене дома, в которых может разместиться большая семья.

Другие иммигранты из России и Украины переместились дальше на восток, последовав в округ Малтнома за своими церквями – такими как евангельские церкви «Эммануил» и «Суламита», которые переехали в более просторные здания.

Иммигрантские магазины для иммигрантов

















Хотя многие русскоязычные жители покинули Южный Портленд, на местных улицах до сих пор можно увидеть вывески на русском. В районе открыто множество традиционных восточноевропейских магазинов, где те, кто тоскует по родине, может купить что угодно – от российских конфет до банных веников.

Некоторые портлендские заведения с русской кухней, такие как модный ресторан и бар «Качка» на Гранд-авеню, в основном посещают американцы, желающие попробовать что-то новое. Однако магазины на Фостер-роуд открыты иммигрантами и для иммигрантов. Продавцы говорят между собой на русском или украинском, фоном играет местная русскоязычная радиостанция, а рекламные буклеты предлагают страховые услуги русской компании.

В одном из таких магазинов Елена, мать шестерых детей, приехавшая в США по религиозной визе более 20 лет назад, выбирает колбасу для своей знакомой.

Ходя между рядами магазина «Добрый сосед», который поставщики продуктов называют лучшим в Портленде, Елена, которая предпочла не называть своей фамилии, говорит на русском, что не жалеет о переезде в Орегон.

«Благодарю за это Бога!» – восклицает она. Жизнь в Америке требует упорного труда, а английский язык является большим препятствием, добавляет Елена, однако трое из ее детей смогли поступить в колледж. Она жалуется на то, что младшие дети, которые родились уже в Орегоне, американизировались и почти не говорят по-русски.

А как насчет друзей и знакомых в Портленде? «Здесь все русские», – шутит она. На самом деле многие русскоязычные иммигранты уже стали американцами: получили гражданство.

Закончив с покупками, Елена едет на близлежащее кладбище на Юго-восточной Холгейт-стрит, где недавно был похоронен ее отец. Показывая ряды надгробий с фотографиями и русскими именами, Елена со вздохом говорит: «Тысячи наших уже похоронены в Орегоне».

Она достает телефон и показывает фотографии с похорон, затем другие снимки ее большой семьи – праздники, отдых, путешествия. А есть ли фото из ее родной Одессы? «Сто лет там не была», – говорит Елена. Но она с семьей несколько раз побывала на Гавайях, рассказывает она, гордо показывая фотографии младших детей в гавайских костюмах. Дети радостно улыбаются, похоже, им нравится их американская родина.

Русские школы привлекают как русских, так и американцев

В Юго-восточном Портленде находится начальная школа Kelly Elementary – единственная школа в городе, где работает запущенная с помощью федеральных грантов программа погружения в русский язык. В программе, основанной в 2007 году и отмечающей десятилетний юбилей, принимает участие почти половина из 570 учеников школы. Некоторые классы украшены российскими и американскими флагами. На стенах висят указатели и объявления на русском, включая большой знак «Добро пожаловать!» на одной из дверей. В следующие два года программа будет расширена, а первые ее участники станут выпускниками колледжа.

Ирина Блехман, заместитель директора школы, приехала в США из России более 20 лет назад. Она рассказывает о принципах программы: примерно для половины учеников родным языком является русский, а для остальных – английский. В детском саду 90% обучения и игр проходят на русском языке, и только 10% на английском. Постепенно доля русского языка в расписании снижается до двух предметов в средней школе и всего одного в старшей.

Трудно ли американским детям проводить 90% своего дня на иностранном языке? Блехман заходит в класс, где ученики репетируют веселую песню о матрешках. Непохоже, чтобы у них были какие-то сложности.

А как насчет их родителей? Разве они не считают, что в первую очередь детей нужно учить английскому?

«Они гордятся тем, что их дети могут изучать иностранный язык с самого начала», – говорит Блехман.

Церковь привлекает более тысячи прихожан

Для верующих русскоязычных иммигрантов Орегона церковь – это не только место молитвы, но и центр общественной жизни. Евангелисты являются одной из самой многочисленных русскоязычных групп Портленда.

По пятницам сотни людей собираются в пятидесятнической славянской церкви «Эммануил» на Юго-восточной 82-й авеню. Они празднично одеты, у женщин головы покрыты платками. Во время служения они поют гимны и слушают своих пасторов – все на русском языке.

Старейшина Степан Чапский, мешая английские и русские слова, объясняет, что хотя среди прихожан много украинцев, основным языком в церкви был выбран русский, потому что на нем говорят выходцы из всех уголков бывшего Советского Союза.

Более 10 лет назад церковь переехала в здание бывшего кинотеатра на 82-й авеню, и теперь служения могут посещать более 1000 человек. И это еще не самая большая славянская конгрегация в Портленде – на службы в церкви «Суламита» приходят более 1 500 человек.

Для верующих из Восточной Европы в Орегоне работает круглосуточная радиостанция «Свет», вещающая на русском языке. Каждая христианская деноминация, включая евангелистов, ведет свои собственные программы. Радиостанция, существующая уже более трех лет, передает как религиозные проповеди, так и научные программы, кулинарные шоу, объявления о купле-продаже и трудоустройстве.

Стремление к сохранению языка

Этой осенью в программе погружения в русский язык в школе Kelly будет всего одна группа детского сада вместо двух. Русскоязычные семьи, уже участвующие или надеявшиеся принять участие в этой программе, изо всех сил пытались предотвратить сокращение.

Руководство школьного округа заявило, что в районе попросту недостаточно семей, желающих записать детей в программу.

Но стремление сохранить русский язык для следующих поколений продолжает жить, и пасторы церкви «Эммануил» знают это не понаслышке. Для тех прихожан, которые хотят, чтобы их дети не утратили язык предков, церковь предлагает школу русского языка, где добровольцы обучают молодежь грамматике и помогают пополнять словарный запас. По словам Чапского, школа пользуется популярностью – классы переполнены, и составляются списки очередников.

The Oregonian, KATYA ZAGVOZDKINA