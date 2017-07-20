Калифорнийский след в расследовании сговора между Трампом и РФ

В расследовании возможного сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией появился южнокалифорнийский след. Как удалось выяснить журналистам телеканала CBS2, восьмым человеком, присутствовавшим на встрече с Дональдом Трампом-младшим, был бизнесмен из Хантингтон-Бич.

Согласно регистрационным записям, этот русско-американский предприниматель в 2015 году приобрел в городе роскошный кондоминиум стоимостью в $870 000.

Ираклий Кавеладзе был идентифицирован адвокатом, представляющим русского бизнесмена Араза Агаларова, как восьмой участник состоявшейся в июне 2016 года встрече между Трампом-младшим, тогдашним главой избирательной кампании Полом Манафортом и сыном президента Джаредом Кушнером. В 2016 году Трамп-младший получил электронное письмо от русского сотрудника, который просил о встрече, чтобы «снабдить кампанию Трампа некоторыми официальными документами и сведениями, инкриминирующими Хиллари». Далее в письме говорилось, что «эта информация, несомненно, секретная и очень высокого уровня, но это часть поддержки Трампа Россией и ее правительством».

На видео телекомпании CNN Кавеладзе и Дональд Трамп засняты вместе в Лас-Вегасе в 2013 году.

Согласно профилю Кавеладзе на LinkedIn, русско-американский бизнесмен является вице-президентом московской корпорации Crocus Group. У ее президента, миллиардера Араза Агаларова, имеются связи с президентом России Владимиром Путиным.

Издание Washington Post сообщило, что в 2000 году Кавеладзе расследовался в России по делу об отмывании денег после того, как он открыл для российских брокеров более 200 банковских счетов.

Между тем, Трамп-младший, Манафорт и Кушнер дадут показания в Конгрессе на следующей неделе.