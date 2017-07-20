Россиянин, помогавший разрабатывать и распространять вредоносное программное обеспечение для кражи личной финансовой информации, в среду был приговорен федеральным судом в Атланте к пяти годам тюремного заключения.

Марк Вартанян, известный также под псевдонимом «Kolypto», в марте признал себя виновным в компьютерном мошенничестве после заключения сделки с правосудием.

Федеральный окружной судье Марк Коэн сообщил, что Вартаняну будет зачтено досудебное пребывание под стражей, включая более двух лет, проведенных в норвежской тюрьме после его ареста в ноябре 2014 года. После отбывания срока он будет передан иммиграционным властям для депортации.

Обращаясь к судье на английском с акцентом, Вартанян сказал, что в тюрьме он открыл для себя Библию и почувствовал невероятное облегчение, когда понял, что может принять свой поступок и помочь исправить его, пишет The Sacramento Bee.

«Я собираюсь попробовать вести христианский образ жизни, который показал мне Бог, за воротами тюрьмы», – сказал он.

Обвинение запросило наказание в виде пятилетнего срока, гораздо меньше возможного, поскольку Вартанян сразу же почувствовал раскаяние и начал сотрудничать с правительством, сообщил прокурор Стивен Гримберг.

«Цитадель» – это набор программных инструментов, предназначный для инфицирования компьютерных систем и кражи финансовой и личной информации с компьютеров жертв. С 2011 года «Цитадель» можно было приобрести на русскоязычных интернет-форумах, где общаются киберпреступники. С помощью «Цитадели» были взломаны компьютерные сети крупных финансовых организаций и правительственных учреждений по всему миру, включая несколько финансовых организаций в Соединенных Штатах. По оценкам специалистов, всего «Цитадель» заразила около 11 миллионов компьютеров и причинила убытки на сумму более $500 млн.

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Марк Вартанян, известный также как «Kolypto», гражданин России, который предположительно разрабывал, совершенствовал и поддерживал набор программных инструментов «Цитадель», предстал перед федеральным судом США после экстрадиции из Норвегии в ноябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве.

Вартанян стал вторым подзащитным, которому были предъявлены обвинения по делу о «Цитадели». 29 сентября 2015 года 22-летний россиянин из Санкт-Петербурга (Россия) Дмитрий Белороссов, известный как «Rainerfox», был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, заключавшийся в распространении вируса «Цитадель» и заражению им компьютеров жертв.

Белороссов приобрел одну из версий «Цитадели», которую использовал для управления сетью ботов, главным образом находясь в России. Белороссов удаленно контролировал более 7 000 зараженных компьютеров, включая по крайней мере одну компьютерную систему с IP-адресом, принадлежащим штату Джорджия. Его сеть ботов собирала с компьютеров жертв личную информацию, включая номера счетов в федерально застрахованных банковских учреждениях США и номера кредитных карт.

Помимо пользования сетью ботов, Белороссов осуществлял поддержку разработки и совершенствования «Цитадели», включая публикацию комментариев на криминальных интернет-форумах и общение с другими киберпреступниками по электронной почте и через мессенджеры.

Белороссов признал себя виновным 18 июля 2014 года, сообщает генеральная прокуратура США.