Этот закон фактически упразднит деятельность иммиграционных консультантов. Помогать с заполнением иммиграционных форм будет разрешено только лицензированным юристам или лицам, утвержденным федеральным правительством. Юридический эксперт Григорий Финкельсон из Сан-Франциско находит обсуждение этого закона своевременным.

Однако противники законопроекта считают, что было бы неверным из-за нескольких мошенников запрещать профессию иммиграционного консультанта как таковую.

Законопроект уже был одобрен Ассамблеей штата и одним из ключевых комитетов Сената. Теперь он будет направлен в Комитет по ассигнованиям.

“Некоторые штаты США, включая Калифорнию, активно сопротивляются нововведениям администрации президента Трампа в области иммиграции. Калифорния декларирует себя так называемым «штатом-убежищем» (sanctuary state), что подразумевает обеспечение многих гражданских прав для лиц, находящихся в США нелегально. Именно эти нелегалы в первую очередь страдают от многочисленных мошенников в сфере иммиграции”, – в интервью “Славянскому Сакраменто” пояснил президент юридической фирмы American Corporate Services, Inc. Григорий Финкельсон.

По словам эксперта, мошенники эти бывают двух видов.

“Первый – нигде не зарегистрированные: возьмите блогеров и прочих активистов-советчиков, активно рекламирующихся на Facebook, YouTube, ВКонтакте и в других социальных сетях, – рассказывает Финкельсон. – Второй – зарегистрированные в администрациях различных штатов в качестве так называемых «иммиграционных консультантов». Однако подобные лицензированные иммиграционные консультанты умалчивают о том, что фактически всё, что они имеют право делать – это помочь клиенту заполнить бланк. У них нет даже права выбирать необходимую форму Службы иммиграции и гражданства”.

В результате незаконной и непрофессиональной деятельности вышеупомянутых мошенников от иммиграции страдают люди, пытающиеся получить визу, политическое убежище или статус постоянного жителя США – «гринкарту».

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“Иммиграционные формы они выбирают неверно, а заполняют их через пень-колоду, при этом обещая своим клиентам стопроцентную гарантию успеха и рассказывая сказки о своих прошлых успехах, – сказал глава иммиграционного агентства в Сан-Франциско. – Почему люди идут к подобным мошенникам, а не к адвокатам? Потому что они активно рекламируются в социальных сетях, они просят за свои услуги меньшие суммы по сравнению с лицензированными адвокатами, но самое главное – они обещают 100% успех!”

По словам Финкельсона, принимаемый закон штата Калифорния должен упорядочить предоставление иммиграционных юридических услуг. Институт иммиграционных консультантов упраздняется. Теперь иммиграционные услуги будут оказываться исключительно лицензированными юристами, а за незаконную деятельность шарлатанам от иммиграции будут грозить огромные штрафы.

Григорий Финкельсон убежден, что этот закон будет положительно воспринят и новой президентской администрацией.