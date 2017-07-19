Техасец воюет на стороне ДНР против украинцев

Американец Рассел Бентли с позывным «Техас» из одноименного американского штата воюет на стороне пророссийских сепаратистов на территории Донецкой Народной Республики. В Новороссию американец поехал, чтобы защитить мир от наступления «бендеро-фашистов».

В своей серии мини-эпизодов “Суть времени”, опубликованной на Ютубе, боец называет сепаратистов «братьями» и дает зрителям возможность увидеть военные учения, знакомит с бытом солдат на передовой и процессом восстановления разрушенных населенных пунктов.

В одном из таких эпизодов («Donbass with Texas») «Техас» показывает полевую базу пророссийских войск, где находится небольшая кухня, двухъярусные самодельные кровати, на которых бойцы отдыхают между перестрелками, арсенал и «красный уголок» – православные иконы с крестами, рядом с которыми висит черно-белый портрет Ленина.

Рассел Бентли говорит, что боевики сражаются за свою землю против украинского фашизма, точь-в-точь как во время Второй мировой войны, когда гитлеровские войска пришли на территорию СССР, и не видит противоречий между христианством и коммунистической идеологией.

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«Ранние христиане были коммунистами, – говорит американский боец, высказывая надежду на возрождение Советского Союза. – С нами Ленин и Бог! Это не война между русскими и украинцами, это война между бендеровцами и нами. Это моя новая страна. Мы сражаемся с фашистами. Нас не победить».

Воюя на стороне донецких сепаратистов, Бентли даже принимает гражданство ДНР и занимается благотворительностью среди пострадавших от войны жителей.

В своем блоге Рассел Бентли говорит о коррумпированности американского правительства и собирает деньги на краудфандинговом сайте Indegogo на издание своей книги о войне в Донбассе.