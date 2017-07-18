Русская православная церковь Орегона нуждается в $250 тыс.

Двадцать лет назад Русская провославная церковь Орегона имени Св. Иннокентия численностью в 30 прихожан приобрела земельный участок вдоль автотрассы Interstate 5 неподалеку от города Рог-Ривер. Прихожане мечтали построить на нем прекрасную православную церковь, которую каждый день видели бы тысячи людей, проезжающих мимо. Но только в 2015 году верующие смогли собрать достаточную сумму пожертвований, чтобы начать строительство.

“Новая церковь площадью в 2 200 квадратных футов (200 квадратных метров) будет выглядеть красиво и очень традиционно, – говорит настоятель храма отец Серафим. Как можно увидеть по фотографиям и видео, с Божьей помощью мы уже добились многого. Однако наши финансы почти иссякли”.

До зимних холодов строителям нужно закончить внешние стены, а затем заняться водопроводом, электричеством, теплоизоляцией, внутренней отделкой, вентиляцией, полами, столярными работами и многим другим. Для завершения строительства церкви нужны значительные средства – около 250 000 долларов. Эту сумму верующие планируют собрать с помощью общественной кампании на сайте GoFundMe.

Отец Серафим и прихожане Церкви Св. Иннокентия признательны за непрекращающуюся поддержку и хотят выразить благодарность всем, кто помогает этому проекту финансами и молитвами.

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“Эта церковь на многие годы станет заветом нашей веры. Мы надеемся, что она тронет сердца тех, кто каждый день проезжает мимо, говоря им: «Христос – Царь и Бог». Мы просим вас помочь нам построить что-то прекрасное для Бога и людей”, – сказал отец Серафим.

Церковь Св. Иннокентия, один из приходов Русской православной церкви за рубежом (ROCOR), была основана в 1982 году в Медфорде, штат Орегон. Многие годы у небольшой группы верующих не было своего священника, хотя время от времени священники и монахи проводили в их церкви служения. В 1995 году пастором Церкви Св. Иннокентия стал отец Серафим.

В 1998 году церковь получила в дар небольшое здание в миле к востоку от города Рог-Ривер и превратила его в храм. Однако в 2005 году обветшалое строение пришлось снести, а служения были перенесены в Русскую православную церковь Св. Екатерины в городе Ваймер.

Хотя Церковь Св. Иннокентия остается частью Русской православной церкви, она больше не является этническим русскоязычным приходом. Но несмотря на то, что среди прихожан почти все американцы, а службы ведутся на английском языке, церковь стремится поддерживать православную традицию и исконный образ жизни.