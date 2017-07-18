Не имея возможности снять дом в рент в Сакраменто, многие из резидентов этого региона безуспешно пытаются найти недорогие, но приличные апартаменты, однако непременно сталкиваются с отсутствием таковых. Причиной этого является слишком перегретый рынок аренды недвижимости.



Согласно данным Национального совета по многосемейным жилым домам, для того, чтобы справиться со спросом на съемное жилье и удержать цены под контролем, к 2030 году Америке потребуется 4,6 миллиона новых апартаментов. Это 373 тысячи в год – цифра, которая является слишком оптимистичной, учитывая темпы жилищного строительства за последнюю декаду.

По данным исследовательской компании Yardi Matrix, темпы строительства квартир находятся на самой высокой отметке за последние 20 лет. В большинстве крупных городов страны наблюдается заметное увеличение объема рынка съемного жилья. В 2012 году рынок недвижимости стал восстанавливаться после рецессии, а в 2014 годовой объем строительства составил 237 000 домов, что гораздо выше показателей за прошлые годы.

В 2016 году в Сан-Франциско появилось почти 6 200 новых домов, в этом году ожидается сдача еще примерно 5 400, и еще 9 500 в данный момент строятся. Хотя спрос на недвижимость в городе остается высоким, приток нового жилья наконец-то ослабил непрекращающийся рост цен на аренду, которые за прошедшие 5 лет увеличились на 49%.

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В течение последних 10 месяцев рост цен на съемное жилье в Сан-Франциско замедлился и сейчас находится на самой низкой отметке за последние 2 года. В мае 2017 года цена съемной квартиры составила $2 497 – увеличение на скромные 0,5%.

Успокаиваются цены и в других городах, пользующихся популярностью у молодых профессиональных работников – Хьюстоне, Остине, Денвере и Портленде. Кроме того, в 6 из 10 самых дорогих рынков недвижимости в стране цены на аренду в мае упали – включая Манхэттен, Бостон и Сан-Хосе, сообщают эксперты.

Арендующим жилье в Сакраменто и Риверсайде по-прежнему приходится нелегко. Риверсайд занял 11-е место в стране по росту населения – с 2015 по 2016 год количество снимающих жилье в этом городе увеличилось на 52 400 человек. Сакраменто, куда за этот период переехало 28 830 человек, ненамного отстал от него. Хотя в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе строительство идет полным ходом, что более или менее держит цены на аренду под контролем, в Сакраменто и во Внутренней Империи дела обстоят по-другому.

В этом году Сакраменто увидит всего 740 новых домов. Неудивительно, что цены на съемное жилье в городе за год выросли на целых 8,2% и достигли рекордных уровней.