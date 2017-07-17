Пока латиноамериканцев и иммигрантов из Азии, нелегально живущих в Америке, выдворяли из страны, европейцы часто оставались в тени. Но теперь они начинают понимать, что война Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией не обойдет их стороной – и это вызывает у них обеспокоенность.

Согласно цифрам, которые представители Иммиграционной и таможенной полиции сообщили журналистам AP, количество депортированных в этом фискальном году европейцев может превысить общее число депортированных иммигрантов за прошлый год.

Со 2 октября 2016 года по 24 июня 2017 года из страны было выдворено более 1 300 европейцев. Для сравнения, за весь 2016-й фискальный год – последний год администрации Барака Обамы – их число составило 1 450 человек.

В Сан-Хосе (Калифорния) ВИЧ-положительному россиянину, ищущему политического убежища, грозит депортация из-за просроченной визы. В Чикаго растет количество обращений за иммиграционной юридической помощью в польские и ирландские общественные организации.

По данным Института миграционной политики, европейцы составляют около 440 000 из 11 миллионов человек, находящихся в Соединенных Штатах нелегально.

Основную часть этих европейцев составляют граждане Румынии – 193 депортированных за текущий период 2017 фискального года. За ними следует Испания (117 человек), Великобритания (102), Россия (81) и Польша (74). Статистика за предыдущий фискальный год выглядит так же: Румыния (176 человек), Великобритания и Польша (по 160 человек), Испания (115), Россия (94).

«С нашей точки зрения, самое плохое в этих цифрах то, что наши общественные организации не знают, кого и за что собираются депортировать, и не могут прислать им на помощь иммиграционных адвокатов», – говорит Дмитрий Дэниел Глински, президент Общественного совета русскоязычного населения Манхэттена и Бронкса.

В штате Калифорния житель Сан-Хосе Денис Давыдов по возвращении из отпуска на Виргинских островах был арестован и оставался в заключении больше месяца.

В конце концов он вышел на свободу после того, как его адвокат заявил, что Давыдов имеет право на въезд в страну, поскольку, являясь геем и носителем ВИЧ, запросил политическое убежище. Однако если петиция Давыдова будет отклонена, он будет вынужден вернуться в Россию.

По словам Дениса, его опыт пребывания под стражей и появившаяся из-за этого неопределенность заставили его почувствовать себя уязвимым.

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«До этого я считал, что все делаю правильно, но теперь я боюсь, что этого недостаточно. Я не знаю, что еще можно сделать, – говорит он. – Я чувствую, что это может произойти снова где угодно – в аэропорту, на улице».

Исполнительный директор Ассоциации польских американцев в Чикаго Магдалена Долас рассказала, что в ее организацию поступают просьбы провести лекции на тему того, что делать людям, если в их двери стучатся агенты иммиграционной службы.

«Люди беспокоятся о своих правах, – говорит она. – Это свидетельство их информированности, но одновременно и страха».

Григорий Финкельсон, президент иммиграционной юридической компании American Corporate Services, Inc.:

“Выходцы из Европы делятся на две основные категории – граждане стран Европейского Сообщества (ЕС), и все остальные. Выходцы из ЕС, априори, не могут получить статус политического беженца в США. Для них существуют другие возможности и другие визы. В отличии от них, граждане большинства стран Восточной Европы, не вошедшие в ЕС, могут претендовать на статус политического беженца США – разумеется, если у них есть основания для этого: реальное преследование или обоснованный страх такого преследования в своей стране по религиозному мировоззрению, национальной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе, политическим взглядам, а также политической деятельности. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте в разделе “Политическое убежище в США”.

Подать на статус политическое убежище необходимо в течении первого года с даты последнего въезда на территорию США. Очень желательно это сделать во время вашего легального статуса в США – то есть в течении первых шести месяцев, подчеркивают иммиграционные адвокаты в Сан-Франциско.

По словам Финкельсона, даже если заявитель не успел подать петицию до истечения легального пребывания в США, или даже в течении года – не следует отчаиваться. Выход всегда есть.

“Многим не известно, что даже для выходцев из стран – членов ЕС, находящихся в США в нелегальном статусе, есть возможность легализоваться в США и получить право на работу. Если вы не хотите подвергнуться депортации – обратитесь к опытному, лицензированному в США иммиграционному адвокату”, – говорит Финкельсон.