В 2016 году самые угоняемые машины в США оказались старые «Хонды» и новые «Тойоты». И почти половина угонов японских автомобилей была совершена в Калифорнии, пишет LA Times.



Национальное бюро по страховым преступлениям в своем ежегодном отчете под названием «Hot Wheels» сообщает, что в прошлом году самыми угоняемыми автомобилями были Honda Civic и Honda Accord. За ними в списке следуют пикапы заводов Ford и Chevrolet, а затем Totota Camry и Nissan Altima. Завершают первую десятку Chevrolet Impala, Toyota Corolla и Jeep Cherokee.

Но угонщиков интересуют не любые «Цивики» и «Аккорды». Согласно отчету, самыми ходовыми у них были «Хонды» конца 1990-х – а именно Accord 97-го модельного года и Civic 98-го. Причины такой популярности просты – эти модели продавались в больших количествах, они достаточно надежны для того, чтобы до сих пор оставаться на дороге, и в них не использовались «умные» противоугонные технологии, благодаря которым современную «Хонду» украсть значительно сложнее.