Эта тема в последнее время широко обсуждается многими известными людьми и организациями по обе стороны баррикад. Мы считаем, что до начала дискуссии следует прояснить некоторые моменты, пишут в своем блоге юристы из иммиграционного отдела American Corporate Services Inc.

По словам экспертов, неотъемлемые права или, как их часто называют, права человека. Декларация независимости Соединенных Штатов называет в числе неотъемлемых прав всего человечества жизнь, свободу и стремление к счастью. В определение «всего человечества», безусловно, входят и недокументированные иммигранты. По поводу неотъемлемых прав никаких споров возникать не должно.

“Юридические права, в определенном смысле связаны с вопросом конституционных прав. Эти права часто становятся поводом для дебатов. Наивысшая инстанция для обсуждения конституционных прав, как для граждан страны, так и для иммигрантов – Верховный суд Соединенных Штатов”, – говорит президент юридической организации American Corporate Services Inc. Григорий Финкельсон.

Эксперт добавляет, что Джеймс Мэдисон, один из создателей первой Конституции и четвертый президент Соединенных Штатов, заметил по поводу иммигрантов, что они «обязаны временно подчиняться … взамен получая защиту и преимущества [предоставляемые Конституцией]». Помимо этого, Четырнадцатая поправка к Конституции гласит: «Ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона».

Гражданин является «лицом». Иммигрант является «лицом». Недокументированный иммигрант является «лицом». Спор идет не столько о том, есть ли права у иммигрантов, сколько о том, есть ли они у недокументированных иммигрантов. Можно указать на то, что человек, въехавший в Соединенные Штаты незаконно или просрочивший свою визу, уже совершил преступление. То есть вопрос заключается в том, какими правами обладает нарушитель закона.

Большинство авторитетов соглашаются с тем, что недокументированные иммигранты имеют право на защиту закона. В простейших терминах это означает справедливое обращение, что подразумевает право на адвоката. То есть, чтобы обеспечить справедливое обращение с подсудимым, ему должна быть доступна юридическая помощь.

Более сложный аспект права на защиту закона для недокументированных иммигрантов связан с депортацией. Текст Шестой поправки к Конституции на первый взгляд означает, что иммигранты, легальные или нелегальные, имеют права на адвоката, предоставляемого правительством. Однако федеральное правительство неоднократно меняло свою позицию по вопросу о том, обязано ли оно предоставлять юридическую помощь за свой счет. Ключевым моментом является интерпретация того, является ли судебный процесс уголовным или гражданским по своей сути.

“Еще большее количество толкований связано со способностью индивидуума представлять себя в суде. Он может оказаться неспособным защищать себя из-за незнания или непонимания законов. По этой причине мы советуем недокументированным иммигрантам воспользоваться помощью квалифицированного юриста, который близко знаком с иммиграционными законами и способен представлять ваши права. Мы рекомендуем при первой же возможности обратиться в American Corporate Services, Inc. Наши юристы расскажут вам о том, как жить в Соединенных Штатах, не опасаясь преследований. Сотрудники компании говорят на нескольких языках, что позволит нам избегать языковых барьеров и успешно представлять вас в иммиграционном суде”, – говорит Финкельсон.

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Что касается защиты закона, большинство авторитетов соглашаются с тем, что недокументированные иммигранты также имеют на нее право. Часть Раздела 1 Четырнадцатой поправки к Конституции США известна как «пункт о равной защите». Она гласит (выделено нами): «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона».

По словам иммиграционных специалистов, концепция равной защиты основывается на принципе беспристрастности. Это справедливо не только для законотворчества, но и для практики применения законов. По отношению к недокументированным иммигрантам равная защита означает, что закон не может делать оговорки к фундаментальным правам, перечисленным в Конституции, или тем правам, которыми обычно наделяется любой человек. То есть, закон не может создавать привилегированный класс людей или осуществлять дискриминацию против какого-либо класса. В данном случае недокументированные иммигранты могут считаться таким классом.

“Однако мы предупреждаем всех, а в особенности недокументированных иммигрантов: не пытайтесь интерпретировать законы или положения Конституции самостоятельно. В американской системе правосудия вопросы юриспруденции обсуждаются людьми, имеющими юридическое образование и лицензию. Если какой-либо авторитетный источник утверждает, что вы имеете определенное право, не считайте, что это решенный вопрос. Крайне маловероятно, что вы сможете адекватно отстоять свое мнение в суде, независимо от того, в чем оно заключается. По этой причине мы советуем недокументированным иммигрантам воспользоваться помощью квалифицированного юриста, который близко знаком с иммиграционными законами и способен представлять ваши права в суде”, – заключает представитель ACS.