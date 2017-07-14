Диаспора Вашингтона объединилась в поисково-спасательную группу с целью найти пропавшего в горах Рейнира лыжника Дмитрия Пажитнова (Dmitri Pajitnov). 3 июля 2017 года провалился сквозь снежный мост в ручей Пеббл-Крик в национальном парке Маунт-Рейнир. Власти штата прекратили поиски Пажитнова спустя всего несколько дней. Родные и близкие намереваются своими силами разыскать тело профессионального лыжника.

Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, Дмитрий Пажитнов пропал 3 июля 2017 года после того, как провалился сквозь снежный мост над рекой Пеббл-Крик в парке Маунт-Рейнир. Сегодня товарищи Пажитнова поделились свежей информацией и новыми планами по розыскам.

Команда спасателей Маунт-Рейнир предприняла четыре попытки поисков, но не смогла обнаружить лыжника. Группа активистов из русскоязычного сообщества штата Вашингтон смогла успешно добраться до того места, которые многие сочли слишком опасным.

“После обсуждения между собой и консультации с профессиональными спасателями мы быстро пришли к печальному выводу, что в текущей ситуации шансы Димы на выживание минимальны, – сообщили поисковики-любители. – Благодаря освещению в прессе мы получили необходимую поддержку и несколько ценных предложений. С разрешения семьи Димы мы хотим поделиться с вами нашими дальнейшими планами”.

В первую очередь друзья намереваются отыскать тело Димы и доставить его домой для достойных похорон.

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“Учитывая текущие погодные условия и ограниченность наших ресурсов, мы с благодарностью примем любую помощь от частных поисковых команд, коммерческих компаний, сотрудников парка, представителей прессы и из любых других источников. Будем признательны за помощь всех добровольцев, знакомых с местностью”, – говорят инициаторы розысков на сайте GoFundMe, где собирается $25 тыс. на расходы по поиску тела.

Группа планирует каждую неделю ездить в Маунт-Рейнир и проводить ограниченные поиски, насколько позволят погодные условия. Также поисковики договорились с летчиками, которые будут периодически облетать район, в котором, как они предполагают, находится Дмитрий.

В настоящий момент у самостоятельно организовавшейся группы нет разрешения на использование для поисков беспилотных летательных аппаратов, но ее лидеры ведут переговоры с администрацией парка о получении такого разрешения. Когда оно будет получено, друзья спасатели планируют обратиться в частные фирмы, специализирующиеся на использовании дронов и другой техники, которая поможет отыскать Пажитнова.

Также команда пытается получить разрешение использовать для поисков служебных собак. Правила парка запрещают привозить в него собак, но активисты ведут переговоры о том, чтобы допустить в парк профессиональную команду с розыскными собаками.

“Дима был примером и хорошим другом для многих людей из нашей общины. Он отличался безграничным состраданием к другим и постоянно пытался изменить мир к лучшему”, – свидетельствуют друзья пропавшего.