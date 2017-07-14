Команда русскоязычных американцев снимает фильм о пропавших без вести иммигрантах в США. Бывшая москвичка, а ныне жительница Нью-Йорка Марина Соколовская возглавляет проект по съемкам документального фильма о бывших гражданах СНГ, исчезнувших в разные годы на территории Соединенных Штатов.

Снять фильм о выходцах из бывшего СССР, без вести пропавших в США, журналистка российского научно-популярного журнала «Вокруг Света» Марина Соколовская намеревалась еще с 2001 года.

«Очень хотелось помочь людям – ко мне обращались родители, братья и сестры с просьбой помочь найти пропавшего, и в какой-то момент я поняла, что этих историй очень много, критически много. И если не снять такой фильм, то внимание к проблеме привлечено не будет», – сказала Соколовская в интервью «Славянскому Сакраменто».

По словам Марины, в настоящее время съемки ведутся в пяти странах – помимо США это Россия, Украина, Беларусь и Узбекистан.

«Кроме того, мы много работаем с архивами, в том числе неопознанных тел, невостребованных трупов (они как раз обычно опознаны, но никто не пришел забрать их из морга). В одном из таких архивов и был найден “Путин”. Его настоящее имя было Лерой, его тело нашли на улице в 1986 году. Личность “Путина” была установлена, однако никто из родных и близких не смог или не захотел его похоронить. Потому он покоится в братской могиле для безродных», – рассказывает продюсер фильма.

Как говорит Марина Соколовская, являющаяся студенткой факультета документального кино в Городском университете Нью-Йорка, на сегодняшний день проделана колоссальная работа. Над проектом работает 8 человек, и продюсеры просят волонтеров помочь команде в работе.

«В настоящий момент установлены судьбы 52 выходцев из бывшего СССР, две семьи уже оформляют визы, чтобы прилететь в Нью-Йорк и забрать тела своих детей – одному на момент гибели было 29 лет, второму 33. Один погиб 7 лет назад, второй – 10. И если бы мы не установили, что их нет в живых, их семьи ждали бы их до конца своих дней», – поделилась Соколовская.

Марина сетует на сложности работы с посольствами, министерствами иностранных дел, американской полицией.

«Каждый немного недорабатывает на своем месте, от того и количество пропавших без вести, без преувеличения, дикое», – заключает Соколовская.

Несмотря на гигантский объем информации и сложности работы над фильмом, в ближайшее время будет запущен его трейлер. Сам фильм будет готов только осенью, говорят сотрудники проекта. В первую очередь он будет показан на кинофестивалях, а затем поступит в прокат в тех странах, где были сняты сюжеты.

В Калифорнии команда разыскивает группу пропавших иммигрантов. Особенное внимание уделяется случаю Игоря Анатольевича Сидоренко, который пропал без вести накануне 11 сентября 2001 года. Во время терактов в Нью-Йорке он жил в Калифорнии – по крайней мере, так он говорил своим родным.

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Родился Игорь Сидоренко 15 августа 1954 года. В Москве у него остались любимые дети и внуки, и никто из его родственников не верит, что он мог просто так всех бросить, говорят продюсеры фильма. В России Игорь был военным, более того, имел доступ к секретным документам и с трудом смог уехать в США – не имел права выезда. В 1996 году он в последний раз приезжал в Москву на похороны матери, потом обещал вывезти семью в США, собирал для этого документы, часто звонил, высылал деньги и посылки, а потом пропал.

Вторая история, которая будет отображена в фильме, рассказывает о Евгении Жаркове. Детективом про иммигранта из Украины поделилась продюсер проекта Марина Соколовская.

«В его свидетельстве о смерти написано “чернокожий” – и это об абсолютно белом уроженце Одессы… Он был ученым, который приехал в США работать по приглашению. Его жена, Тамара Маслова-Гуинкх, водила знакомства с голливудскими актерами. В итоге оба скоропостижно скончались… История более чем загадочная, – говорит Соколовская. – Их дом стоял заколоченным, а многочисленные друзья только через полгода сообщили единственной дочери Жаркова, что ее отец умер как нищий, Тамара попала в клинику для сумасшедших, а их дом достался неизвестно кому. Дочь Евгения до сих пор не уверена, что она похоронила прах отца, а не чей-то еще».

Кроме того, в Калифорнии разыскиваются братья Яновские, Вячеслав Александрович (1978 г.р.) и Игорь Александрович (1976 г.р.). Они иммигрировали в Лос-Анджелес в апреле 1993 года и с тех пор на связь с родными не выходили.