В Вест-Сакраменто представили пассажирский автобус без водителя

На стадионе Рэйли в Вест-Сакраменто приглашенным журналистам и посетителям был представлен ярко-красный микроавтобус – концепция пассажирского челнока Riverfront Shuttle. Как сообщила администрация города, автобус не нуждается в водителе, следуя по установленному маршруту с помощью лазеров и видеокамер.

Этот автомобиль на электрической тяге способен перевозить 12 пассажиров со скоростью до 20 миль в час (32 км/ч).

Автобус будет обслуживать жителей и гостей районов Бридж и Вашингтон, включая посетителей концертной площадки The Barn, стадиона River Cats и офисов, ресторанов и магазинов вдоль Третьей улицы до моста на I-стрит.

Это лишь один из многих вариантов, рассматриваемых Западным Сакраменто на роль следующего звена в системе городского пассажирского транспорта.