Преподаватель старшей школы калифорнийского города Сан-Луис-Обиспо ушел со своей должности после скандала с письмом, направленным им в школьную газету. В нем цитировался стих из Библии о том, что грешники и совершающие гомосексуальные акты «заслуживают смерти».

Майкл Стэк, учитель специальной программы, в четверг подал заявление об увольнении из-за массового недовольства его письмом, сообщил объединенный школьный округ Сан-Луис.

«Господь знает мое сердце, а мои ученики знают мои поступки, но очевидно, что общественность хочет моего увольнения, так что я исполню их желание», – пишет Стэк.

В то же утро в школу поступил звонок с угрозами в адрес Стэка.

Его письмо было ответом на недавно вышедший номер школьной газеты, в котором содержались несколько статей об ЛГБТК-сообществе и фото двух целующихся женщин на первой странице.

В письма Стэк дословно процитировал 17 стихов из «Послания к Римлянам», касающихся всевозможных грехов, включающих жадность, зависть, убийство, распускание слухов – и гомосексуальность.

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«Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, – говорится в процитированном Стэком стихе. – Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют».

В своем письме Стэк пояснил, что пишет его, «чтобы поднять оступившихся или тех, кто может оступиться, и наставить их на путь истинный».

На прошлой неделе десятки демонстрантов собрались у здания школы в знак протеста против Стэка и в поддержку прав ЛГБТК-сообщества. Один из раскрашенных в радужные цвета плакатов, показанных в теленовостях, гласил: «Фанатизм, называемый “свободой религии”… по-прежнему остается ФАНАТИЗМОМ».

Мэр Сан-Луис-Обиспо Хайди Хармон на своей странице в Фейсбуке назвала письмо Стэка «неприемлемым».