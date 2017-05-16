Еще одна украинская иммигрантка из Сакраменто обратилась к общественности с просьбой о помощи в борьбе с онкологией.

Елена Ахтерова является замужней иммигранткой из Украины. Она мать троих детей, один из которых учится в Университете штата Калифорния в Сакраменто, а двое других – в младшей и средней школе.

“Всю жизнь мы с мужем работали не покладая рук, чтобы обеспечить будущее нашим детям, – написала Ахтерова на сайте по сбору денег на личные нужды GoFundMe. – Наша проблема началась в июне 2014 года. Я обнаружила у себя на руке небольшое уплотнение, однако по наивности и по финансовым причинам (наш сын только что поступил в колледж) не пошла ко врачу. К июлю 2015 года уплотнение разрослось, и я стала испытывать сильные боли в спине. Тогда я решила обратиться за медицинской помощью. Мне прописали массаж и лекарства, однако в связи с нашим финансовым положением я продолжала работать”.

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Боль не прекратилась, и жительницу Сакраменто направили на томографию. Тогда и выяснилось, что от уплотнения на руке пошли метастазы. За три недели, которые Елена ждала обследования, боль усилилась настолько, что женщина не могла сидеть.

“Мой врач-онколог немедленно перевел меня в отделение неотложной помощи, и вскоре обнаружилось, что у меня рак груди и костей в четвертой стадии. На вопрос, хочу ли я продолжать жить, я ответила: «да – ради моих детей», – говорит мать. –

Я начала лечение. Я прошла через 16 курсов радиационной терапии и более 21 курса химиотерапии. Мой врач сказал, что мне придется повторять это лечение всю жизнь. С 2016 года мне сделали еще 3 операции”.

Все это время мой муж больной женщины почти не мог работать, потому что ему приходилось водить детей в школу, возить супругу в больницу, а также самому вести хозяйство.

“Все наши сбережения ушли на жилье и еду. От всего сердца я прошу вашей помощи. Наша семья будет вечно благодарна всем, кто поможет нам. Спасибо, и благослови вас Бог. Помогите распространить нашу просьбу!” – просит диаспору Сакраменто Ахтерова.